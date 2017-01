POL-FR: Lörrach: Ausgesperrt und nicht erkannt - Mann in eisiger Nacht in Not

Freiburg (ots) - Lörrach: Ausgesperrt und nicht erkannt - Mann in eisiger Nacht in Not

Knüppeldick kam es für einen im Stadtteil Stetten wohnhaften Mann am frühen Donnerstagmorgen. Dieser hatte sich selbst ausgesperrt und schlotterte bei eisigen Temperaturen. Nachdem alle Versuche misslangen, wieder in die Wohnung zu gelangen, klingelte der Verzweifelte Sturm bei seiner Nachbarin. Die wurde jäh aus dem Schlaf gerissen, stand auf und schaute nach. In ihrer Aufregung erkannte sie ihren Nachbarn nicht, hielt ängstlich die Tür geschlossen und rief die Polizei. Deren Feststellungen zu Folge klingelte der Mann deshalb bei seiner Nachbarin, weil sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung hat. Zu seinem Pech erkannte sie ihn jedoch nicht, aus welchem Grunde auch immer.

