POL-FR: Weil am Rhein. Fahrraddiebstahl vereitelt, Polizei nimmt Verdächtigen fest

Freiburg (ots) - Weil am Rhein. Fahrraddiebstahl vereitelt, Polizei nimmt Verdächtigen fest

Am Mittwochmorgen war eine Polizeistreife gerade dabei, eine Schülerin beim Oberrheingymnasium abzugeben, die wiederholt unentschuldigt gefehlt hatte. Hierbei teilte der Hausmeister mit, dass ein Lehrer der Schule gerade einen Verdächtigen verfolge, der um die Fahrräder der Schüler geschlichen sei und offensichtlich ein Fahrrad stehlen wollte. Der Lehrer zeigte den Beamten den Tatverdächtigen, den er bis zum Berliner Platz verfolgt hatte. Die Polizei nahm den 28 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest. Dieser machte keine Angaben zum Sachverhalt, allerdings konnte an der Stelle, an der sich aufgehalten hat, ein Bolzenschneider im Schnee aufgefunden werden. Nach der Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen und der Erhebung einer Sicherheitsleistung wurde der in Frankreich wohnende Algerier auf freien Fuß entlassen.

