POL-FR: Breisach - Verkehrskontrolle

Freiburg (ots) - Breisach -In einer groß angelegten Kontrollaktion wurde am Mittwoch der Ein-und Ausreiseverkehr an der Grenze zu Frankreich kontrolliert. Unter anderem gelangt ein 46jähriger französischer Fahrzeugführer aufgrund Drogenbeeinflussung und Besitz von Betäubungsmitteln zur Anzeige, einem Mitfahrer wurde der Führerschein beschlagnahmt, da dieser von der Staatsanwaltschaft Freiburg ausgeschrieben war, mehrere Fahrzeugführer wurden verwarnt weil der Sicherheitsgurt nicht angelegt war, oder die Kinder nicht gesichert waren und ein 39 jähriger französischer Mitbürger war zur Festnahme ausgeschrieben. Diese konnte durch Begleichung einer nicht unerheblichen Bargeldsumme dem Gefängnis entgehen.

