POL-FR: Bad Krozingen - Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots) - Eine Anwohnerin der Kreuzstraße in Bad Krozingen konnte am Mittwoch, 18. Januar gegen 11.30 Uhr beobachten, wie zwei junge Männer die Fensterscheibe eines angrenzenden Wohnhauses eingeworfen haben und in das Gebäude eingestiegen sind. Umgehend verständigte die Zeugin die Polizei, welche mit mehreren Streifen den Tatort beschleunigt angefahren hatte. Eine Streifenbesatzung der Polizei Müllheim konnte beim Eintreffen am Tatort die beiden Eibrecher noch bei der Flucht vom Grundstück des Wohnhauses beobachten. Die beiden in Frankreich wohnhaften 16 und 14 Jahre alten Jugendlichen rannten über zahlreiche angrenzende Gärten in Richtung Breslauer Straße davon, wo sie von den Beamten schließlich eingeholt und festgenommen werden konnten. Heute Vormittag werden die beiden Einbrecher noch dem Haftrichter vorgeführt. Ob den beiden jungen Männern weitere Einbrüche angelastet werden können, wird derzeit noch ermittelt. Durch die beschädigte Fensterscheibe entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell