POL-FR: Rickenbach. Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße zwischen Egg und Willaringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 27 Jahre alte Autofahrerin verletzt wurde. Sie fuhr gegen 18.40 Uhr mit ihrem Dacia in Richtung Egg, als ihr ca. 150 Meter nach der Abzweigung Jungholz ein silberner Kleinwagen mit Waldshuter Kennzeichen entgegenkam. Der entgegenkommende Pkw kam bei schneeglatter Straße nach links, sodass die Daciafahrerin nach rechts ausweichen musste und in eine Schneewand fuhr. Der silberne Kleinwagen hielt kurz an, fuhr aber sofort wieder weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Fahrerin des Dacias wurde verletzt und musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, ihr Fahrzeug blieb unbeschädigt. Die Polizei Görwihl (Tel. 07764 932980) ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise auf den silbernen Kleinwagen geben können, sich zu melden.

