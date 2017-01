POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Unfall auf schneeglatter Straße

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend ereignete sich auf der B 500 in Höhe des Ortsteils Gaiß ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autoinsassen verletzt wurden. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Hyundai in Richtung Höchenschwand. Auf Höhe der oberen Abfahrt nach Gaiß kam der Pkw im Bereich der Schneeverwehungen ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanken an der rechten Seite, wurde bis zur anderen Straßenseite abgewiesen und prallte dort erneut gegen die Leitplanken. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Fahrer und seine Ehefrau wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Waldshut unterstützte die Polizei bei der Absperrung der Gefahrenstelle. Bei dem Unfall dürfte Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell