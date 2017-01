POL-FR: Müllheim - Autospiegel abgetreten - Geschädigte gesucht!!!

Freiburg (ots) - In Müllheim im Bereich der Mühlenstraße und Hauptstraße haben zwei junge Männer am frühen Sonntagmorgen, 15. Januar, in der Zeit von 03.00 Uhr bis 05.00 Uhr offensichtlich mehrere Autospiegel von geparkten Fahrzeugen mutwillig abgetreten und beschädigt. Die Verursacher konnten zwischenzeitlich ermittelt werden.

Bislang hatten sich allerdings noch keine Fahrzeugbesitzer bei der Polizei in Müllheim gemeldet und eventuelle Beschädigungen an den Fahrzeugen zur Anzeige gebracht. Fahrzeugbesitzer, welche in besagtem Tatzeitraum an ihrem Pkw einen entsprechenden Schaden festgestellt hatten, setzen sich bitte mit der Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, in Verbindung.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell