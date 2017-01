POL-FR: Müllheim - Diebe hatten es auf Mountainbikes abgesehen - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag, 17. Januar, auf Mittwoch, 18. Januar, aus einem Fahrradfachgeschäft in der Hauptstraße in Müllheim rund 30 hochwertige Mountainbikes. Die Täter drangen hierzu gewaltsam in das Gebäude ein, hatten die Räder offenbar zunächst vom Fachgeschäft in Richtung Bürgerhaus davon geschoben und dort vermutlich in ein entsprechendes Fahrzeug verladen. Acht Räder fanden sich am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz am Bürgerhaus und weitere acht Fahrräder auf dem Parkplatz eines Ladengeschäftes am Unteren Brühl wieder . Eine Zeugin konnte zwei dunkel gekleidete Personen gegen 03.00 Uhr dabei beobachten, wie diese zwei Fahrräder vom Anwesen des Fahrradgeschäfts weg geschoben hatten. Die nachwievor entwendeten (etwa 14 sehr hochwertige) Fahrräder hatten einen Wert von weit über 20.000 Euro. Die Polizei in Müllheim bittet um weitere sachdienliche Hinweise, unter Tel. 07631-17880.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell