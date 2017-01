POL-FR: Neuenburg - Einbrecher in Silberfarbenem Audi A4 Avant - Zeugen gesucht !!!

Freiburg (ots) - In Neuenburg im Auwaldweg drangen am Dienstagabend, 17. Januar, gegen 19.30 Uhr, zwei Männer brachial in ein Wohnhaus ein und entwendeten einiges an Diebesgut.

Zeugen bemerkten schon frühzeitig einen parkenden Audi A4 mit ausländischem Kennzeichen vor dem betroffenen Anwesen. Später konnte auch beobachtet werden, wie zwei männliche Personen, beladen mit Gegenständen, dem vermeintlichen Diebesgut, in den silberfarbenen, älteren Audi A4 Avant mit polnischer Zulassung einstiegen und schließlich davon fuhren. Als die Polizei von dem Vorfall erfahren hatte, waren die Einbrecher bereits längst verschwunden.

Die Polizei in Müllheim bittet dringend darum, bei der Feststellung derartiger Beobachtungen umgehend und zunächst die Polizei zu verständigen. Das Polizeirevier Müllheim ist für Sie rund um die Uhr, unter Tel. 07631-17880, zu erreichen. Ihnen steht auch der kostenlose Polizeinotruf, unter 110 zur Verfügung. Auch für Sie eher unwichtig erscheinende Beobachtungen, mit welchen Sie die Polizei ungern behelligen wollen, können allerdings für die Ermittler wertvolle Informationen beinhalten, die möglicherweise zur Festnahme von möglichen Einbrechern führen könnten.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell