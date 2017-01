POL-FR: Staufen - Kinder am Steuer - Unfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) - Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen, welche am Dienstagmittag, 17. Januar, gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall im Falkenstein in Staufen beobachten konnten. Ein Peugeot 207 fuhr dort mit erhöhter Geschwindigkeit aus einer Parklücke und krachte gegen einen anderen geparkten Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Zeugen konnten beobachten, wie zwei Jungen aus dem Unfallwagen ausgestiegen und in verschiedene Richtungen davon gelaufen sind. Einer der beiden hatte ein rundliches Gesicht, war kräftig gebaut, etwa 12-Jahre alt, ca. 155 cm groß mit braun-blonden Haaren und trug Jeans sowie einen Olivenfarbenen Parka mit Fellbesatz an der Kapuze. Der Zweite Junge war schlank, etwa 140 cm groß, etwa 9 Jahre alt, bekleidet mit einer Neongrünfarbenen Jacke, ebenfalls mit Fellbesatz an der Kapuze.

Hinweise zu den beiden Kindern, welche mit dem Unfall offensichtlich in Verbindung stehen, nimmt die Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880 entgegen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell