POL-FR: Badenweiler/ Sehringen - Dachstuhlbrand mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots) - Im Obermattweg in Badenweiler Sehringen kam es am Dienstag, 17. Januar, gegen 16:00 Uhr zu einem Dachstuhlbrand größeren Ausmaßes. Ein Nachbar teilte über Notruf den Brand eines naheliegenden Wohnhauses mit. Beim Eintreffen der Polizei standen die Dachstühle einer Scheune sowie eines Garagentraktes des Anwesens voll in Flammen. Die Feuerwehren Badenweiler und Müllheim waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Ursache des Brandes ist bislang unbekannt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Brand in der angrenzenden Scheune ausgebrochen sein.

Die Löscharbeiten dauerten die gesamte Nacht von Dienstag auf Mittwoch an. Noch am frühen Morgen des 18. Januar begann es an einzelnen Stellen immer wieder zu brennen. Das eigentliche Wohnhaus und der Anbau konnte durch das beherzte Einschreiten der Feuerwehren gerettet werden. Am Wohnhaus entstand dennoch Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand und Anwohner konnten die Gebäude rechtzeitig verlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei ca. 200.000.- Euro liegen. Insgesamt waren 77 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK und des THW im Einsatz. Eine Vollsperrung der L 132 war über die ganze Nacht notwendig. Zwischenzeitlich ist die L 132 allerdings wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell