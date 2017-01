POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Merzhausen: Außergewöhnlicher Besuch

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017 stattete ein Fuchs einem Mann aus Merzhausen am Nachmittag einen kleinen Besuch in dessen Wohnung ab.

Durch ein offenstehendes Fenster gelangte der offensichtlich zahme Fuchs in das Wohnzimmer des 56-jährigen Mannes. Dort ließ er sich auf der Couch nieder und zeigte sich insgesamt völlig unbeeindruckt von dieser für ihn fremden Umgebung. Nach einem kleinen Snack eines Hausschuhs, welchen der Fuchs angenagt hatte, verkeilte sich dieser unter der Heizung und konnte anschließend durch Polizeibeamte des Polizeireviers Freiburg-Süd mit einer Tierschlinge eingefangen und wieder ins Freie gesetzt werden.

Ein spontaner aufregender Besuch mit gutem Ende.

kj

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell