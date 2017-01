POL-FR: Umkirch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Umkirch - Am 16. Januar 2017 wurde auf dem ALDI-Parkplatz in Umkirch, Am Gansacker, ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Der PKW war nur für wenige Minuten im Zeitraum 19:10 Uhr bis 19:30 Uhr dort geparkt. Bei der Rückkehr musste der Besitzer feststellen, dass in der Fahrertüre eine starke Eindellung vorhanden war. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten Bötzingen, 07663 6053-0, oder das Polizeirevier Breisach, 07667 9117-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell