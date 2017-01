POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Umkirch - Ermittelt werden konnte der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der am 17. Januar 2017, gegen 15:15 Uhr, in der Hauptstraße in Umkirch Fahrerflucht begangen hatte. Er war beim rückwärts Ausfahren aus einer Parklücke in der Hauptstraße gegen die Fahrertüre eines anderen parkenden Fahrzeuges gestoßen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro. Anhand des bekannten Kennzeichens konnte der Verursacher festgestellt werden. Er wird angezeigt

