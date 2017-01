POL-FR: Breisach - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Breisach - Fahrerflucht beging der Fahrer eines PKW Opel, der am Samstag, 14. Januar 2017, gegen 12:30 Uhr, bei einer Autowaschanlage in Breisach Schaden in Höhe von circa 1000 Euro verursacht hatte. Er war nach dem Waschvorgang rückwärts aus der Waschbox herausgefahren, wobei der rechte Außenspiegel am Schlauch der Lanze des Hochdruckreinigers hängen blieb. Er meldete den Schaden nicht, sondern entfernte sich unerlaubt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Fahrer angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell