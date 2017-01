POL-FR: Eisenbach, OT Oberbränd - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen kam es in Oberbränd, an der Abzweigung nach Bubenbach, zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger PKW Lenker aus Richtung Bubenbach fuhr zu schnell an den Einmündungsbereich der Oberbränder Straße heran. Aufgrund der schneeglatten Fahrbahn rutschte er unvermittelt über den Einmündungsbereich der Oberbränder Straße und kollidierte dort mit dem bevorrechtigten PKW des 61-jährigen Geschädigten. Hierbei wurden beide Beteiligten leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Wie sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme herausstellte, waren am PKW des Verursacher abgefahrene Winterreifen montiert. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, zudem werden ihm weitere straßenverkehrsrechtliche Verstöße angelastet.

RTN/PK

