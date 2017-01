POL-FR: Löffingen - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Montag, den 16.01.2017, wurde im Zeitraum zwischen 12.30 und 20.30 Uhr, ein schwarzer Pkw, VW Golf, auf dem rückwärtigen Teil des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes im interkommunalen Gewerbegebiet mit dem Fahrzeugheck zur dortigen Dittishauser Straße hin abgestellt. Bisher unbekannter Unfallverursacher streifte mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw auf Höhe der Stoßstange, wobei das Verursacherfahrzeug mit einem Fahrzeugteil bei der Heckklappe eingehängt hatte und das Blech auf ca. 0,5 Meter Länge aufgerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug entstand Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an den Polizeiposten Löffingen, Tel. 07654/80606-0 oder das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell