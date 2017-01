POL-FR: Titisee-Neustadt - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 18.01.2017, kurz vor 06:00 Uhr, befuhr ein silberfarbener Kleinwagen die L156 von Neustadt in Richtung Titisee. In Höhe der Einmündung Spriegelsbachstraße ("Sonnenmatte") kam die Fahrerin mit ihrem Kleinwagen ins Schleudern und quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer eines ihr entgegenkommenden Pkw, VW, Kombi, T5, musste, um eine Kollision zu vermeiden, mit seinem Fahrzeug so weit rechts fahren, dass es zum Streifvorgang mit der dortigen Leitplanke kam. Nach kurzem Rangieren kam die Fahrerin des silbernen Kleinwagens wieder auf ihre Spur und setzte ihre Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Titisee fort. Ein dahinter nachfolgender Pkw-Fahrer gab dem entgegenkommenden VW-Fahrer zu verstehen, dass er dem Kleinwagen hinterher fahren und das Kennzeichen der Polizei mitteilen werde.Der Schaden am Pkw VW liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Da bisher das Kennzeichen des unfallbeteiligten Kleinwagens nicht mitgeteilt wurde, wird der genannte Unfallzeuge gebeten, diese Information beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Telefon 07651/9336-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell