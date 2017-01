POL-FR: Weil-Haltingen. Rettender Sprung vom Fahrrad

Freiburg (ots) - Weil-Haltingen. Rettender Sprung vom Fahrrad

Am Dienstagabend kam es in der Heldelinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem sich der 27 Jahre alte Radfahrer durch einen beherzten Sprung vom Fahrrad vor einem Kontakt mit dem Pkw in Sicherheit brachte. Gegen 19.30 wollte ein 64 Jahre alter Autofahrer mit seinem Mazda von der Heldelinger Straße nach links in die Dammstraße abbiegen. Der Radfahrer kam entlang der Freiburger Straße und wollte in die Heldelinger Straße weiterfahren. Kurz vor dem Zusammenstoß sprang er vom Rad, das Rad wurde vom Pkw überrollt. Der Radfahrer blieb unverletzt, an Fahrrad und Pkw dürfte ein Schaden von ca. 1700 Euro entstanden sein.

