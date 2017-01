POL-FR: Freiburg-Altstadt: Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Unfall in der Rempartstraße - Fußgänger schwerverletzt

Freiburg (ots) - Am 17.01.2017, um 09.45 Uhr, ereignete sich in der Rempartstraße in Freiburg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger von einem Pkw angefahren und hierbei verletzt wurde. Der 25-jährige Fahrer eines schwarzen Audi A4 befuhr Rempartstraße in Richtung Kaiser-Joseph-Straße. Im Bereich der Ein-/Ausfahrt der Rempartgarage kam es zur Kollision mit einem 20-jährigen Fußgänger. Dieser wurde bei dem Unfall schwerverletz und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und allem voran beobachten konnten, von welcher Richtung der Fußgänger auf die Straße trat, sich unter der Rufnummer 0761 882 3100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell