POL-FR: Bad Bellingen. Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montagabend kam es auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Ebnetstraße zu einer Unfallflucht, bei dem ein schwarzer Audi Q7 beschädigt wurde. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug dort ordnungsgemäß ganz links in den Parkbuchten abgestellt. Gegen 17.42 Uhr hat ein anderer Pkw beim Ausparken den Audi gestreift und im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen älteren, roten Audi handeln, der hinten links beschädigt sein dürfte. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Tel. 07621 98000) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell