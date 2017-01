POL-FR: Müllheim - Ohne Führerschein und Zulassung unterwegs

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 16. Januar, gegen 13.00 Uhr überprüfte eine Polizeistreife einen Pkw, welcher besetzt mit zwei Personen sonderbar auffällig im Ziegleweg in Müllheim unterwegs war. Im Fahrzeug befanden sich ein 39-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau. Bei näherer Überprüfung stellte sich heraus, dass der polizeibekannte Fahrer keinen Führerschein besessen hatte. Die Kennzeichenschilder waren nicht zugelassen und an der Prüfplakette wurde manipuliert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Pkw zunächst sichergestellt. Die Polizei in Müllheim, Tel. 07631-17880, ermittelt weiter.

