POL-FR: Müllheim - Dank Zeugin Unfallflucht ermittelt

Freiburg (ots) - Der Fahrer eines Pkw befuhr am Montagmittag, 16. Januar, gegen 17.00 Uhr die Sterchelestraße in Müllheim. Möglicherweise aufgrund Eisglätte streifte der 23-jährige Fahrer einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw, stieg aus dem Fahrzeug aus und betrachtete den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte der Unfallverursacher jedoch ermittelt werden. Gegen den jungen Mann wird nun Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell