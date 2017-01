POL-FR: Grißheim/ Heitersheim - Pkw überschlägt sich

Pkw überschlägt sich, Foto: Polizei RM Bild-Infos Download

Freiburg (ots) - Eine schneeglatte Fahrbahn und vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit wurde einem 32-jährigen Pkw-Lenker auf der Heitersheimer Straße zum Verhängnis. Am Sonntagmorgen, 15. Januar, um kurz nach 08:00 Uhr fährt der junge Mann mit seinem Pkw von Grißheim kommend in Richtung Heitersheim. In einer Rechtskurve kommt er nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich an einer abschüssigen Böschung. Der 32-Jährige blieb unverletzt und begab sich zunächst nach Hause. Das Unfallfahrzeug wird schließlich eine Stunde später durch den Winterdienst entdeckt, welcher die Polizei informierte. Der Unfallverursache meldete sich letztlich auch bei der Polizei und teilte den Vorfall mit.

