POL-FR: Heitersheim - Diebe entwenden Pkw - Zeugenhinweise erbeten !!!

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 15. Januar, im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 04:00 Uhr, hatten Unbekannte im Grißheimer Weg in Heitersheim ein Fenster einer Backstube aufgebrochen und drangen so in das Gebäude ein. Offenbar fanden die Täter dort kein Diebesgut und sahen sich weiter um. Um nicht zu Fuß weiter auf Diebestour gehen zu müssen, entwendeten die Einbrecher aus einer daneben liegenden Scheune drei unverschlossen abgestellte Fahrräder. Mit den Rädern fahren die Täter zu einem weiteren, nahegelegenen Grundstück im Grißheimer Weg. Dort wurde es den Einbrechern auch wieder leicht gemacht und sie stiegen um auf einen Pkw. Ein dunkelblauer Opel Omega Caravan mit FR-Zulassung und steckendem Zündschlüssel wurde von den Unbekannten dort entwendet. Die Fahrräder wurden im Tausch zurück gelassen. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des entwendeten Pkw nimmt die Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, entgegen.

RM/ DH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell