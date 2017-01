POL-FR: Weil am Rhein. Radfahrerin von Pkw angefahren

Freiburg (ots) - Heute Morgen wurde in der Hauptstraße eine 50 Jahre alte Radfahrerin von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Sie fuhr gegen 07.35 Uhr auf dem Radschutzstreifen der Hauptstraße in Richtung Westen. Ein 42 Jahre alter Mann wollte die Hauptstraße von der Danziger Straße in Richtung Margeritenstraße überqueren und hielt an. Als er mit seinem Ford anfuhr, bemerkte er die bevorrechtigte Radfahrerin, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste sie noch leicht. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an Kopf und Schulter. Sie kam zur Abklärung mit dem Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus Lörrach.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell