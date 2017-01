POL-FR: Schopfheim. Fußgänger auf Überweg gefährdet

Freiburg (ots) - Am Dienstag hat eine 25 Jahre alte Frau Anzeige erstattet, weil sie von einem Autofahrer auf dem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße gefährdet worden sei. Sie gab an, dass sie gegen 08.15 Uhr die Bahnhofsstraße auf dem Fußgängerüberweg überqueren wollte. Sie sei bereits mitten auf der Straße gewesen, als sich der Pkw näherte und sie einen Schritt zur Seite machen musste, um nicht angefahren zu werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sich beim Polizeirevier (Tel. 07622 666980) zu melden.

