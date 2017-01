POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht / Gutach: Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (15.01. - 16.01.)fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer an einem im Heitereweg 10 geparkten grauen Opel vorbei und streifte diesen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Waldkirch, 07681 4074-0, zu übermitteln.

Gutach: Zeugenaufruf

Am Samstagabend (14.01), gegen 20:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Wenden mit seinem Pkw eine Gartenmauer in der Ludwigsstraße. Eine Zeugin berichtete, einen Knall gehört und noch wahrgenommen zu haben, wie sich ein Kombi oder Lieferwagen - möglicherweise eines französischen Herstellers - über die Elzstraße entfernte. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an das Polizeirevier Waldkirch, 07681 4074-0, zu übermitteln.

rw

