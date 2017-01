POL-FR: Bonndorf. Unfallflucht - Polizei sucht Hinweise auf Verursacher

Freiburg (ots) - Am vergangenen Freitag kam es gegen 19.40 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden in Bierbrunnen. Gegen 19.40 Uhr fuhr ein dunkler Pkw von der Kreisstraße in Richtung Waldallee. Bei der Straßenmeisterei kam der Pkw in einer Rechtskurve auf schneeglatter Straße ins Rutschen und prallte auf der linken Straßenseite gegen einen Jägerzaun. Der Fahrer des Pkws, es könnte sich um einen älteren Ford KA handeln, stieg aus und betrachtete den Schaden. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, stieg er in sein Fahrzeug und flüchtete über die Waldallee in Richtung Steinasäge. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Da sich der Verursacher bislang nicht gemeldet hat, ermittelt die Polizei in Bonndorf (Tel. 07703 93250) wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf das unfallbeschädigte Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell