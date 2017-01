POL-FR: Häusern. Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Freiburg (ots) - Häusern. Lkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Am frühen Montagmorgen kam es auf der B 500 zwischen Schluchsee und Häusern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde. Gegen 05.45 Uhr fuhr ein Lkw mit Anhänger in Richtung Häusern. In einer Rechtskurve brach der Anhänger auf schneeglatter Straße aus und es kam zum Zusammenstoß des Anhängers mit einem entgegenkommenden VW. An dem Pkw entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro, der Fahrer erlitt leichtere Verletzungen. Der Lkw fuhr weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Über einen Zeugen konnte die Halterfirma des Lkws und auch der verantwortliche Fahrer ermittelt werden. Dieser hatte die Fahrt fortgesetzt, um seine Ladung in die Schweiz zu bringen. Er hatte den Unfall zwar bemerkt, war aber der Meinung, er hätte lediglich die Leitplanke gestreift. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und fahrlässiger Körperverletzung erstattet, sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

