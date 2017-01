POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkener Mann provoziert und belästigt Passanten

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Betrunkener Mann provoziert und belästigt Passanten

Am Montagabend riefen Passanten bei der Polizei an und baten um Hilfe. Sie teilten mit, dass sich ein betrunkener Mann an der Bushaltestelle Ecke Haupt-Leopoldstraße aufhält, der sehr aggressiv sei und andere Passanten belästigt und provoziert. Eine Streife kam sofort vor Ort und kontrollierte den Unruhestifter. Der hörte mit seinen Provokationen auch während der Kontrolle nicht auf, worauf er abgeführt und zum Polizeirevier gebracht wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

