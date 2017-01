POL-FR: Lörrach: In falscher Richtung auf dem Gehweg geradelt - Fahrradfahrer kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Freiburg (ots) - Lörrach: In falscher Richtung auf dem Gehweg geradelt - Fahrradfahrer kollidiert mit Auto und wird schwer verletzt

Am Montagabend km es in der Tumringer Straße zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto, die für den Radler im Krankenhaus endete. Der 32-jährige Mann radelte kurz vor 18.30 Uhr auf dem Gehweg der Tumringerstraße stadteinwärts und fuhr dabei entgegen der Fahrtrichtung. Im Bereich einer Firmeneinfahrt kollidierte er mit einem Auto, das vom Firmenparkplatz kommend in die Tumringer Straße einbog. Der Fahrradfahrer wurde abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich erhebliche Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

de

