POL-FR: Emmendingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht beim Lidlparkplatz

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN

Emmendingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht beim Lidlparkplatz

Am Montagnachmittag (16.01.) in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr kam es beim Lidlparkplatz in der Kollmarsreuter Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streift - vermutlich beim Ein- oder Ausparken - einen links daneben geparkten grauen Seat Ibiza. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 800 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten und Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, mögen sich beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, melden.

