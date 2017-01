POL-FR: Herbolzheim: Aufgebrochener Kaugummiautomat am Bahnhof / B3 Emmendingen - Freiburg: Zeugenaufruf nach Unfall / Malterdingen: Mehrere polizeiliche Einsätze bei Jubiläumsveranstaltung

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (4 Meldungen) -

Herbolzheim: Aufgebrochener Kaugummiautomat am Bahnhof

Am Sonntagmorgen (15.01.2017) wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Kaugummiautomat am Geländer zur Fußgängerunterführung am Bahnhof aufgebrochen wurde. Entwendet wurden vier Gefäße mit Süßigkeiten. Teile des Automaten wurden am Sonntagnachmittag auf dem Gelände der Galura-Schule aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor, Hinweise werden beim Polizeiposten Kenzingen, Tel.: 07644 9291-0, und beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, entgegen genommen.

B3 Emmendingen - Freiburg: Zeugenaufruf nach Unfall

Am Freitagmorgen (13.01.), gegen 08:15 Uhr kam es auf der B3 von Emmendingen in Richtung Freiburg zu einem Verkehrsunfall. Beteiligt war ein grauer BMW X5 und ein weißer Ford Ranger mit Anhänger. Der BMW-Fahrer befuhr die linke Fahrspur und wollte vor Ende des zweispurigen Bereichs auf die rechte Fahrspur wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zur Kollision mit dem Anhänger des Fords, welcher auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, in Verbindung zu setzen.

Malterdingen: Mehrere polizeiliche Einsätze bei Jubiläumsveranstaltung

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Narrenzunft Käppeli-Baschi am Sonntag (15.01.) zog es mehrere tausend Umzugsteilnehmer und Zuschauer nach Malterdingen. Die Polizei war verstärkt vor Ort und bei der An- und Abreise auch für verkehrsregelnde Maßnahmen zuständig. Im Anschluss an den Umzug kam es im abgesperrten Bereich zu mehreren handgreiflichen Auseinandersetzungen unter verschiedenen Besuchergruppen. Zwei Personen mussten in polizeilichen Gewahrsam genommen und ein vierzehnjähriger Jugendlicher aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses von der Polizei nach Hause gefahren werden. Um weitere gewalttätige Ausschreitungen zu verhindern wurde das Jugendzentrum vorzeitig geschlossen und die Bewirtung in der Halle und im Zelt früher als geplant beendet. Gegen Ende der Veranstaltung gerieten einige Personen auf ihrem Nachhauseweg am Bahnhof in Riegel erneut aneinander und müssen nach dem polizeilichen Einschreiten nun mit Strafanzeigen rechnen, bei Einzelnen wird ein Betretungsverbot für andere Fasnachtsveranstaltungen in der Region geprüft. Auffallend war die hohe Zahl der alkoholisierten jungen Leute mit aggressivem Verhalten. Die eingesetzten Beamten hatten alle Hände voll zu tun, aus polizeilicher Sicht kann bei der Jubiläumsveranstaltung keineswegs von einem "unbeschwerten Narrentreiben in Malterdingen" gesprochen werden.

Köndringen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht "Im Hohland"

Am Montagmorgen (16.01.), gegen 10:45 Uhr kam es in der Straße "Im Hohland" auf Höhe einer dort befindlichen Kindertagesstätte zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Unfallverursacher, ein dunkler Pkw, befuhr die Straße "Im Hohland" in Richtung Bahnhofstraße. Beim Ausweichen eines entgegenkommenden Fahrzeugs kollidierte der Unfallverursacher mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, silbernen Peugeot. An diesem entstand ein Sachschaden im Stoßstangenbereich von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beim Verursacherfahrzeug handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen dunklen Pkw, vermutlich einem Mittelklassewagen, ohne Stufenheck. Weitere Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Emmendingen, Tel.: 07641 582-0, entgegen genommen.

