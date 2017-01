POL-FR: Waldkirch: Betrunken und respektlos / Oberprechtal: Gefährliche Körperverletzung / Elztal: Verkehrschaos aufgrund von Schneeglätte

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Waldkirch: Betrunken und respektlos Am Freitagabend (13.01.2017) wurde ein betrunkener 17-Jähriger in Kollnau von der Polizei aufgegriffen. Dieser war einem aufmerksamen Bürger aufgefallen, weil der Jugendliche mehrfach gestürzt war. Beim Eintreffen der Polizei lag dieser bei circa -2°C auf dem Boden und wies diverse Schürfwunden auf. Aufgrund der Kälte und unkooperativen Verhalten, wurde er in polizeiliche Obhut genommen und der Rettungsdienst verständigt. Nachdem die Polizei die Personalien ermittelt hatte, wurde sein Vater benachrichtigt. Während der Wartezeit wurde der 17-Jährige zunehmend aggressiv und beleidigte einen Polizeibeamten. Er konnte weder vom zwischenzeitlich eingetroffenen Vater zur Räson gebracht werden, noch wollte er mit ihm nach Hause gehen. Der zuvor offensichtlich reichlich konsumierte Alkohol verschlechterte auch seinen gesundheitlichen Zustand zusehends, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 17-Jährige sieht nun einem Strafverfahren wegen Beleidigung und einer Gebührenrechnung entgegen.

Oberprechtal: Gefährliche Körperverletzung

Kurz nach Mitternacht kam es Sonntagnacht (15.01.2017) in der Triberger Straße in Oberprechtal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Der bislang unbekannte Täter schlug dem Geschädigten nach derzeitigem Kenntnisstand ins Gesicht und stieß ihn im Anschluss mit dem Kopf gegen einen dort abgestellten Bus. Das Opfer erlitt hierbei Verletzungen und musste stationär behandelt werden. Kurz zuvor kam es auf der Veranstaltung bereits zu einem Gerangel zweier Parteien, in das der Geschädigte nach momentanem Sachstand schlichtend eingriff. Die Polizei vermutet, dass der Täter zu einer der dort beteiligten Gruppierung gehört und erbittet sachdienliche Hinweise. Polizeiposten Elzach, Tel. 07682 909196. Abgesehen davon feierten die rund 2.500 Fasnachtsbegeisterten friedlich und die Veranstaltung verlief ohne weitere Vorkommnisse, was mitunter auch der verstärkten Polizeipräsenz zu verdanken gewesen sein dürfte.

Elztal: Verkehrschaos aufgrund von Schneeglätte

Am vergangenen Wochenende (13.01. - 15.01.2017) war die Waldkircher Polizei vermehrt mit der Aufnahme von Verkehrsunfällen beschäftigt. Bei schneeglatter Fahrbahn kamen einige Autofahrer im Elztal von der Fahrbahn ab oder rutschten gegen Fahrbahnbegrenzungen und Verkehrsschilder. In Biederbach kam es zudem zu einem Zusammenstoß zweier entgegenkommender Autos. Obwohl viele Autofahrer die Glätte unterschätzt hatten, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Als häufige Unfallursache stellten die Polizeibeamten nicht angepasste Geschwindigkeit der Unfallverursacher fest. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht ermahnen und darauf hinweisen, bei den momentanen Schneeverhältnissen besondere Sorgfalt walten zu lassen.

