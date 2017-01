POL-FR: Freiburg-St.Georgen: Einbruch in Firma - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am 16.01.2017, um 01.30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Nachbar der Polizei einen Einbruch in eine Firma im Merdinger Weg. Eine Tätergruppe von mehreren Personen fuhr mit einem zuvor gestohlenen Transporter (Ford Transit Farbe Weiß) vermutlich gegen das Schaufenster einer Firma, welches dadurch zerstört wurde. Durch diese Öffnung gelangten die Einbrecher unbefugt in den Innenraum der Firma. Aus dem Innenraum heraus flüchteten die Einbrecher sehr rasch mit zwei Pkw in Richtung der Opfinger Straße. Der Einbruchsschaden ist im vierstelligen Bereich angesiedelt. Der Diebstahlsschaden kann noch nciht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer: 0761 12017140 zu melden.

