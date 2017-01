POL-FR: Aitern: Kaminbrand verläuft glimpflich

Freiburg (ots) - Aitern: Kaminbrand verläuft glimpflich

Am Sonntagmittag wurden die Rettungskräfte zu einem Kaminbrand nach Aitern gerufen. In Unterrollsbach hatte am späten Vormittag ein Hausbesitzer seinen Holzofen im Keller angefeuert. Etwa eine Stunde später meldete ihm ein Nachbar, dass Flammen aus dem Kamin auf seinem Dach schlagen würden. Die Freiwilligen Feuerwehren Aitern und Schönau, die mit vier Fahrzeugen und 34 Mann vor Ort waren, hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Ebenfalls an der Örtlichkeit war der zuständige Kaminfegermeister. Verletzt wurde niemand, Gebäudeschaden entstand keiner.

de/jk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell