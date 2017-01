POL-FR: Zell i. W.: Auffahrunfall auf schneeglatter Fahrbahn - eine Verletzte

Freiburg (ots) - Zell i. W.: Auffahrunfall auf schneeglatter Fahrbahn - eine Verletzte

Bei einem Auffahrunfall am Samstagmittag auf der Schopfheimer Straße wurde eine 36-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 11.35 befuhr die 36-Jährige mit ihrem Audi A4 die Schopfheimer Straße und hielt an der Einmündung zum Schwarznauring an, um nach links abzubiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender Ford-Fahrer zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Auf der schneeglatten Fahrbahn rutschte er jedoch davon und krachte dem Audi ins Heck. Dabei wurde die Audi-Fahrerin verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

de/jk

