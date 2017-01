POL-FR: Zell i. W. Unfall auf Bahnübergang - eine Verletzte, zwei stark beschädigte Autos

Freiburg (ots) - Zell i. W. Unfall auf Bahnübergang - eine Verletzte, zwei stark beschädigte Autos

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B317 zwischen Zell i.W. und Hausen ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 15.50 Uhr befuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Corsa die B317 in Richtung Schönau. Auf Höhe des Bahnübergangs beim Sportplatz kam sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten und glatten Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Audi und kam im weiteren Verlauf auf dem Bahnübergang zum Stillstand. Dabei wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Insassen im Audi blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr bis kurz nach 17 Uhr unterbrochen werden. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Schaden an der Bahnanlage entstand nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Zell i. W. war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.

