POL-FR: Efringen-Kirchen/Wintersweiler: Auto rutscht von eisglatter Straße und prallt frontal gegen Baum - Beifahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots) - Efringen-Kirchen/Wintersweiler: Auto rutscht von eisglatter Straße und prallt frontal gegen Baum - Beifahrerin schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag verunglückte bei Wintersweiler ein junges Ehepaar. Es fuhr um 15 Uhr mit seinem Auto von Wintersweiler kommend talwärts in Richtung B 3, am Steuer saß der 27-jährige Ehemann. In einer Kurve kam das Auto auf der schneeglatten Straße ins Rutschen und konnte vom Fahrer nicht mehr auf der Straße gehalten werden. Der Kleinwagen fuhr eine Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum. Hierbei wurde die Beifahrerin und Ehefrau schwer verletzt und musste nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Wintersweiler sicherte das Auto gegen ein weiteres Abrutschen und barg es zusammen mit einem Abschleppfahrzeug. Am Kleinwagen entstand Totalschaden.

de

