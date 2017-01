POL-FR: Lörrach: Straßenlaterne umgefahren - Autofahrer völlig betrunken

Freiburg (ots) - Lörrach: Straßenlaterne umgefahren - Autofahrer völlig betrunken

Nicht mehr fahrtüchtig war ein 67-jähriger Mann, der sich am späten Sonntagabend ans Steuer seines Mercedes setzte und eine Fahrt durch die Stadt unternahm. Die endete jedoch anders als gedacht. Beim Abbiegen von der Baumgartner- in die Bahnhofstraße verlor der stark alkoholisierte Fahrer die Kontrolle über das Auto und rammte eine Straßenlaterne. Der Aufprall war so heftig, dass die Laterne abknickte und auf die Straße fiel. Des Weiteren wurden eine Leitplanke und ein Poller beschädigt. Der Schaden am Auto belief sich auf etwa 10000 Euro. Der Fahrer überstand die Karambolage unverletzt. Er war so stark betrunken, dass er nicht mal mehr einen Alkoholtest absolvieren konnte. Daher folgten sofort eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Ein Abschleppdienst transportierte das völlig demolierte Auto ab, während sich die Feuerwehr um das Entfernen der ramponierten Laterne kümmerte.

