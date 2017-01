POL-FR: Weil am Rhein-Haltingen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Am Sonntagnachmittag scheiterte in Haltingen ein Einbruch in ein Wohnhaus. Die Tat trug sich um 16.20 Uhr in der Freiburger Straße Höhe Anwesen 58 - 60 zu. Dort warfen Unbekannte mit einem Stein die Fensterscheibe eines Wohnhauses ein. Danach verharrten sie um zu sehen, ob jemand zu Hause ist. Dies war der Fall, worauf die Täter die Flucht ergriffen und davonrannten. Eine Zeugin sah zwei Personen vom Haus wegrennen und alarmierte die Polizei. Deren Fahndung verlief erfolglos. Die mutmaßlichen Täter konnten nicht näher beschrieben werden. Die Polizei bittet um Mitteilung, wem am Sonntagnachmittag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr im Bereich der Freiburger Straße 58 - 60 Personen aufgefallen sind (07621-97970).

de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell