POL-FR: Umkirch - Zeugin gesucht

Freiburg (ots) - Umkirch - An einem der Tage um den Jahreswechsel herum kollidierte ein PKW beim Rangieren mit der Hauswand der dortigen Apotheke in der Hauptstraße. Allerdings kümmerte sich die damalige Fahrerin nicht um einen möglicherweise angerichteten Sachschaden (ca. 1000 Euro) und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Vorfall wurde damals durch eine Zeugin in der Apotheke gemeldet, sie hatte sich das Kennzeichen gemerkt, und die Verursacherin konnte hierdurch ermittelt werden. Sie räumte das Geschehen ein. Das Polizeirevier Breisach bittet die damalige Mitteilerin, deren Personalien in der Apotheke nicht aufgenommen wurden, sich nachträglich beim Polizeirevier Breisach, 07667/9117-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell