POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Umkirch - Sachschaden in Höhe von circa 6500 EUR entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am 15. Januar 2017, gegen 8:25 Uhr, in Umkirch ereignete. Ein PKW-Fahrer, der die Straße am ganzen Acker in Richtung Bundesstraße 31a befuhr, beachtete an der abknickenden Vorfahrt Rohrmatten / Am Gansacker nicht die Vorfahrt eines dort fahrenden PKW und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell