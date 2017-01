POL-FR: Bötzingen - Massenkarambolage

Freiburg (ots) - Bötzingen - Ein Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am 14. Januar 2017, gegen 22:30 Uhr, am sogenannten Vogelsangpass zwischen Bötzingen und Vogtsburg. Ein Pkw Opel, der auf der L 115 unterwegs war, kam, nachdem das Heck ausgebrochen war, quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgendes Fahrzeug, Ford Fiesta, hatte genug Abstand, die Fahrerin erkannte die Situation rechtzeitig und konnte anhalten. Ein von Oberbergen kommender Pkw Fiat Punto rutschte allerdings aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Opel und kam auf der linken Fahrbahn zum Stehen. Anschließend rutschte ein VW Passat auf den Ford Fiesta, der dabei in den Graben gedrückt wird und dort liegen bleibt. In der Folge fuhren noch zwei weitere Pkw, die von Oberbergen in Richtung Bötzingen unterwegs waren, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und fehlendem Abstand in die Unfallfahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 30.000 EUR. Die Fahrbahn war für ca. drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei wurde die Fahrbahn abgestreut, die Feuerwehr Bötzingen unterstützte beim Ausleuchten der Unfallstelle und den erforderlichen Absperrmaßnahmen. Ein angerückter Rettungswagen wurde nicht benötigt.

