POL-FR: Breisach - Fahren unter Drogeneiwirkung

Freiburg (ots) - Breisach - Bei der Kontrolle eines Autofahrers, der am 13. Januar 2017, gegen 21:15 Uhr, an der Rheinbrücke in Breisach überprüft wurde, ergaben sich Hinweise auf eine vorliegende Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Urintest bestätigte den Verdacht, außerdem räumte der Betroffene den Konsum von Haschisch ein. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Mann wird angezeigt.

