POL-FR: Breisach - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Freiburg (ots) - Breisach - Bei der Kontrolle eines französischen Autofahrers, der am 15. Januar 2017, gegen 7 Uhr, an der Rheinbrücke in Breisach überprüft wurde, stellte sich heraus, dass dessen Führerschein zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Der Mann gab den Führerschein freiwillig heraus und es wurde durch die Staatsanwaltschaft die Erhebung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell