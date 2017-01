POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut. Schleuderndes Fahrzeug löst Unfälle aus und fährt weiter

Freiburg (ots) - Ein schleuderndes Fahrzeug hat am Freitagabend gegen 21.55 Uhr auf der B 500 in Höhe von Gaiß zwei Unfälle ausgelöst. Das Fahrzeug war auf schneebedeckter Straße talwärts ins Schleudern gekommen und hierbei auf die Fahrspuren des Gegenverkehrs gekommen. Ein bergwärts fahrender Mazda wich dem heranrutschenden Pkw nach links aus und fuhr hierbei in die Leitplanken am linken Straßenrand. Ein talwärts fahrender Opel musste dem Mazda ausweichen und fuhr am linken Straßenrand in den Graben. Die beteiligten Fahrzeuge haben sich nicht berührt. Der eigentliche Unfallverursacher, es soll sich um einen älteren, dunklem Kombi, vermutlich um einen Audi oder BMW gehandelt haben, fuhr weiter, ohne sich um das hinterlassene Unfallgeschehen zu kümmern. Bei dem Unfall entstanden an dem Opel und dem Mazda Schäden in Höhe von ca. 4000 Euro.

