POL-FR: Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt, OT Neustadt, 9-jähriger Junge bei Schneeräumarbeiten verschüttet und kurz darauf gerettet

Freiburg (ots) - Am 14.01.17, gegen 10.45 Uhr, räumte ein Landwirt einen Gemeindeverbindungsweg in Neustadt. Dabei schob er den geräumten Schnee auf einen bereits bestehenden Schneehaufen vor einem Anwesen.

An der, aus Sicht des Schneepflugfahrers, rückwärtigen Seite dieses Schneehaufens hatten spielende Kinder eine Schneehöhle gebaut. Durch das Aufschieben der neuen Schneemassen wurde ein 9-jähriger Junge, der sich in der Höhle befunden hatte, verschüttet. Dem Fahrer des Schneepflugs und weiteren Helfern gelang es wenig später das Kind zu befreien. Nach der Erstversorgung durch DRK und Notarzt wurde der Junge vorsorglich in eine Klinik verbracht. Dort konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Es werden weitere Ermittlungen geführt, um festzustellen, ob dem Unfall möglicherweise ein Fremdverschulden voraus ging.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell