POL-FR: Kleines Wiesental, Tegernau - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Freiburg (ots) - Landkreis Lörrach - Kleines Wiesental, Tegernau - Tegernauer Landstraße -

Am 14.01.2017, gegen 18.45 Uhr, verlor eine 52-jährige Fahrerin eines VW Polo die Kontrolle über ihr Fahrzeug als sie von Niedertegernau nach Tegernau fuhr. Kurz nach dem Ortseingang Tegernau rutschte sie über die Fahrbahn und kollidierte mit einem auf Privatgrund parkenden Geländewagen, welcher in der Folge noch auf einen Anhänger aufgeschoben wurde. Am Geländewagen entstand hierbei nicht unerheblicher Sachschaden. Anschließend entfernte sich die 52-jährige mit ihrem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Glücklicherweise wurde das Unfallgeschehen jedoch bemerkt und das Kennzeichen konnte abgelesen werden, so dass die Unfallverursacherin in der Folge ermittelt werden konnte. Diese sieht nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf sich zukommen, bei welchem ihr nicht zu Letzt der Verlust ihrer Fahrerlaubnis droht.

Stand: 15.01.2017, 09.00 Uhr

RS/UR FLZ/hw

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell